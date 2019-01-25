МИД РФ: Россия поставит перед НАТО вопрос о нарушениях ДРСМД Вашингтоном

Брюссель, , 10:29 — REGNUM На заседании Совета Россия — НАТО (СРН) российская сторона обязательно поднимет вопрос об американских ракетных системах, нарушающих требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в Брюсселе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Об этом российский дипломат сказал, отвечая на вопрос, намерена ли Москва обсудить в ходе заседания СРН проблему нарушений ДРСМД американской стороной.

«Мы эту тему поднимаем в каждом контакте с соответствующими государствами, о нашей позиции натовцы прекрасно осведомлены», — цитирует его словам РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон официально уведомил Москву об окончательности решения по выходу США из ДРСМД.

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