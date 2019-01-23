МИД РФ: США уведомили об окончательности решения по выходу из ДРСМД

Москва, , 11:57 — REGNUM Вашингтон официально уведомил Москву об окончательности решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 23 января в ходе брифинга по ракете 9М729 заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, это намерение властей США было подтверждено по двусторонним каналам.

«Было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что влиятельной части политического истеблишмента США не нужны никакие международные соглашения по контролю над вооружениями, им нужна военная гегемония.

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