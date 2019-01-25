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Путин оценил причины развития кризиса в Венесуэле

Политика

Российский лидер выступает за поиск выхода из сложившейся ситуации в стране путем мирного диалога

Путин оценил причины развития кризиса в Венесуэле
Diariocritico de Venezuela
Протесты в Венесуэле

Москва, 25 января 2019, 07:13 — REGNUM  Развитие политического кризиса в Венесуэле было спровоцировано грубым внешним вмешательством, заявил в ходе телефонного разговора с главой Боливарианской республики Николасом Мадуро президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в беседе с Мадуро российский лидер выразил поддержку законным властям республики и высказался за поиск выхода из сложившейся ситуации путем мирного диалога «в рамках конституционного поля».

В свою очередь президент Венесуэлы поблагодарил главу российского государства за принципиальную позицию и поделился своим видением развития событий в стране.

«Подтверждён обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность странам, которые поддержали его в условиях спровоцированного прозападной оппозицией политического кризиса.

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Политический кризис в Венесуэле
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