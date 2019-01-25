Мадуро: Благодарю Россию, Китай и Турцию

Каракас, , 02:19 — REGNUM Благодарность выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро странам, которые поддержали его в условиях спровоцированного прозападной оппозицией международного скандала и нестабильности внутри страны. 25 января в Twitter Мадуро написал:

«Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их мощную и решительную демонстрацию поддержки законно сформированного правительства, которое я возглавляю. Спасибо за поддержку, Венесуэла не одна!»

Напомним, Россия и ряд других стран выразили поддержку Мадуро как единственному законному президенту Венесуэлы. США, Канада, Аргентина, Бразилия и ряд других стран отказались признать Мадуро президентом и собираются вести диалог с оппозицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора назвал происходящие в Венесуэле беспорядки инициированными извне. Он подчеркнул, что Венесуэла путем политического диалога решит сложные внутриполитические вопросы.

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