Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах больше не принимает граждан

Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Консульский прием граждан прекращен посольством Венесуэлы в США, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что граждан дипмиссия временно не принимает — «до дальнейшего уведомления».

Читайте также: США созывают Совбез ООН из-за ситуации в Венесуэле

Напомним, 23 января венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, поскольку, по его словам, Вашингтон пытается осуществить через оппозицию Венесуэлы государственный переворот.

Чтобы покинуть Венесуэлу у американских дипломатов было 72 часа с момента оглашения Мадуро своего решения. Американские власти заявляют при этом, что Мадуро (его они называют «бывшим президентом») не может принимать таких решений, потому что якобы его президентство нелегитимно.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минобороны Венесуэлы: В стране попытка государственного переворота