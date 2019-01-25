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Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах больше не принимает граждан

Политика

Консульский прием граждан прекращен

Вашингтон, 25 января 2019, 00:47 — REGNUM  Консульский прием граждан прекращен посольством Венесуэлы в США, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что граждан дипмиссия временно не принимает — «до дальнейшего уведомления».

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Напомним, 23 января венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, поскольку, по его словам, Вашингтон пытается осуществить через оппозицию Венесуэлы государственный переворот.

Чтобы покинуть Венесуэлу у американских дипломатов было 72 часа с момента оглашения Мадуро своего решения. Американские власти заявляют при этом, что Мадуро (его они называют «бывшим президентом») не может принимать таких решений, потому что якобы его президентство нелегитимно.

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