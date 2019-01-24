США созывают Совбез ООН из-за ситуации в Венесуэле

Нью-Йорк, США, , 22:35 — REGNUM Власти США запросили провести в субботу, 26 января, заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций для обсуждения сложившейся в Венесуэле ситуации. Об этом сегодня, 24 января, сообщает представительство США при ООН.

«Соединённые Штаты официально запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН в субботу в 9 часов утра для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле», — сказано в заявлении американского представительства в ООН, опубликованном на странице представительства в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом Боливарианской республики. Перед этим Национальная ассамблея объявила законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро узурпатором.

Гуайдо сразу же был признан в качестве президента Венесуэлы властями США, рядом стран Евросоюза и Латинской Америки.