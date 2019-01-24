Янукович приговорён на Украине к 13 годам лишения свободы

Киев, , 18:29 — REGNUM Оболонский районный суд Киева на заседании 24 января заочно приговорил экс-президента страны Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Суд также постановил оставить в силе решение об аресте имущества бывшего главы государства.

Виктор Янукович, в частности, признан виновным по статьям «Государственная измена» и «Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий».

При этом суд счёл недоказанной вину экс-президента в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или других тяжёлых следствий».

Государственное обвинение первоначально заявляло о намерении добиваться пожизненного заключения для Виктора Януковича, но в итоге попросило для экс-президента 15 лет лишения свободы.

Сам Виктор Янукович не признал себя виновным. С 2014 года бывший украинский президент находится на территории России. Приговор в отношении него сможет быть приведён в исполнение в случае возвращения его на Украину.

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