Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

Киев, , 11:41 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович признан виновным в том, что призывал российского лидера Владимира Путина ввести войска на украинскую территорию в ходе переворота в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

По словам судьи, оглашавшего приговор, бывший глава государства 1 марта 2014 года «составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы России».

«Виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111 («Государственная измена», — прим. ИА REGNUM ), ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 437 («Развязывание агрессивной войны», — прим. ИА REGNUM ) УК Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — гласит приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президента Украины Виктора Януковича обвиняют на родине в госизмене, изменении госграниц и многих других якобы совершенных им преступлениях. Уголовное преследование бывшего главы государства началось после антиконституционного переворота на Украине в 2014 году.

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