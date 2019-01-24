Признан виновным: в чем состояла измена Виктора Януковича

Киев, , 12:08 — REGNUM Оболонский районный суд Киева признал четвертого президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве (России) в ведении агрессивной войны. Нечасто бывает, чтобы при майданной власти мнение украинского суда по политическим приговорам совпадало с мнением разумной общественности по обе стороны российско-украинской границы. Но сейчас именно тот случай.

Разумеется, две стороны ставят Януковичу в вину совсем разные вещи. Оболонский суд продолжает работу по отбеливанию государственного переворота. Приговор Януковичу приурочен к разгару предвыборной кампании Порошенко. Прецедентно-майданное право ставит «святой переворот» выше закона, а пытавшихся ему помешать (или даже, как Янукович, особо и не пытавшихся, но не там стоявших) объявляет виновными.

Подлинная измена Виктора Януковича Украине началась гораздо раньше, сразу после его избрания президентом в 2010 году. Когда он и не подумал выстраивать экономику, пригодную для людей, а только зарабатывал своим постом. Когда он и не думал возвращать здравый смысл в общественные, культурные, учебно-языковые вопросы и так и не исправил посконно-хуторское законодательство имени Виктора Ющенко.

Государственный переворот, выбросивший его сначала из Киева, а потом и с Украины, Виктор Янукович подготовил собственными руками. Когда пытался сидеть на двух политических стульях, договариваясь и с Москвой, и с американским послом. Когда пытался сидеть на двух экономических стульях, не отказывая ни Москве, ни Брюсселю. Когда проводил «гениальную» политику по рейтинговой накачке нацистов, чтобы триумфально обыграть их на выборах.

С точки зрения майдана Янукович виноват уж в том, что хочется им кушать. Последний президент мирной Украины не может не быть преступником, иначе непонятно, зачем его было свергать. Вина априорна, доказательства подбиваются к этой вине. Никого в Оболонском суде не волнует, каким был Янукович на самом деле. Никого не волнует, будет ли он нести наказание. Достаточно официально признать его преступником.

С точки зрения всех остальных, Янукович упустил (возможно, последний) шанс для Украины быть сравнительно благополучным государством, где экономика работает на людей, политики на здравый смысл, люди разговаривают на том языке, на котором хотят, а за нацизм и преступления сажают в тюрьму. Шанс этот, возможно, был призрачным, но он был. Виктор Янукович закопал этот шанс собственными руками — и в этом его измена Украине.