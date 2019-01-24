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Новый президент Конго обещает отпустить всех политзаключенных

Политика

Феликс Чисекеди призвал сограждан к миру и терпимости

Киншаса, 24 января 2019, 18:50 — REGNUM  В своей инаугурационной речи при вступлении на пост президента Конго Феликс Чисекеди дал обещание освободить всех политзаключенных в стране, 24 января передает агентство Associated Press.

Сразу после принятия присяги Чисекеди призвал сограждан к миру и терпимости, и почтил память своего отца Этьена Чисекеди, главного представителя демократической оппозиции Конго со времен диктатора Мобуту.

Также Чисекеди пообещал бороться с коррупцией, от которой одна из самых крупных стран Африки теряет миллиарды долларов в год.

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