Среда, 23 Января 2019 года
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Госдеп США приветствует нового президента Конго

Политика

Соединенные Штаты «готовы сотрудничать» с Феликсом Чисекеди

Вашингтон, 23 января 2019, 21:24 — REGNUM  Государственный департамент США приветствовал избрание нового президента Конго Феликса Чисекеди и подтверждение его избрания Конституционным судом, 23 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Госдепа, Соединенные Штаты «готовы сотрудничать» с новым президентом Конго и его правительством.

Тем не менее, внешнеполитическое ведомство США рекомендует властям Конго тщательно расследовать «сообщения о нарушениях на выборах».

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