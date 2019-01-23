Госдеп США приветствует нового президента Конго

Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Государственный департамент США приветствовал избрание нового президента Конго Феликса Чисекеди и подтверждение его избрания Конституционным судом, 23 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Госдепа, Соединенные Штаты «готовы сотрудничать» с новым президентом Конго и его правительством.

Тем не менее, внешнеполитическое ведомство США рекомендует властям Конго тщательно расследовать «сообщения о нарушениях на выборах».

Читайте также: Правительство Конго перенесло инаугурацию нового президента