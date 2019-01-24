Греческая полиция готовится к новым беспорядкам в Афинах

Афины , , 17:54 — REGNUM Министерство внутренних дел Греции вывело на улицы Афин 1500 полицейских для охраны порядка и защиты парламента, обсуждающего сделку с Македонией, 24 января передает агентство Associated Press.

Утром 24 января демонстранты от Коммунистической партии уже успели вывесить два огромных баннера на стенах афинского Акрополя. Вечером должны состояться две крупных акции протеста — у посольства США и здания парламента в Афинах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января митинги в Афинах против сделки с Македонией уже закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Читайте также: Два журналиста травмированы во время беспорядков в Афинах