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Греческая полиция готовится к новым беспорядкам в Афинах

Политика

Демонстранты от компартии уже успели вывесить два огромных баннера на стенах афинского Акрополя

Афины , 24 января 2019, 17:54 — REGNUM  Министерство внутренних дел Греции вывело на улицы Афин 1500 полицейских для охраны порядка и защиты парламента, обсуждающего сделку с Македонией, 24 января передает агентство Associated Press.

Утром 24 января демонстранты от Коммунистической партии уже успели вывесить два огромных баннера на стенах афинского Акрополя. Вечером должны состояться две крупных акции протеста — у посольства США и здания парламента в Афинах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января митинги в Афинах против сделки с Македонией уже закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

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Беспорядки в Греции
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