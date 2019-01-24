Четверг, 24 Января 2019 года
17:51:16 МСК

Протестующие заблокировали пограничный переход между Грецией и Македонией

Политика

Греческий парламент рассматривает ратификацию соглашения о переименовании Македонии

Афины , 24 января 2019, 17:50 — REGNUM  Греческие активисты, выступающие против сделки правительства о переименовании Македонии, устроили акцию протеста на пограничном пункте Эвзон, 24 января передает агентство Associated Press.

Несмотря на серьезное противодействие полиции, нескольким сотням протестующих удалось заблокировать движение на главном пограничном пункте между Грецией и Македонией.

В настоящий момент греческий парламент рассматривает ратификацию соглашения с северным соседом, название которого 25 лет являлось предметом дипломатического и политического противостояния Греции и Македонии.

Читайте также: Два журналиста травмированы во время беспорядков в Афинах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переименование Македонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить