Протестующие заблокировали пограничный переход между Грецией и Македонией

Афины , , 17:50 — REGNUM Греческие активисты, выступающие против сделки правительства о переименовании Македонии, устроили акцию протеста на пограничном пункте Эвзон, 24 января передает агентство Associated Press.

Несмотря на серьезное противодействие полиции, нескольким сотням протестующих удалось заблокировать движение на главном пограничном пункте между Грецией и Македонией.

В настоящий момент греческий парламент рассматривает ратификацию соглашения с северным соседом, название которого 25 лет являлось предметом дипломатического и политического противостояния Греции и Македонии.

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