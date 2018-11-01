Прокуратура Италии «архивирует» свои претензии к Сальвини

Рим, , 16:02 — REGNUM Прокуратура Катании намерена приостановить дело, начатое в отношении вице-премьера Маттео Сальвини, и «архивировать» его, сообщил сам вице-премьер в четверг, 1 ноября, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

Сальвини во время трансляции открыл конверт, присланный ему из прокуратуры, и прочитал зрителям содержание письма.

Ранее в прокуратуре открыли дело по подозрению в причастности Сальвини к похищениям людей, незаконном лишении свободы, в его злоупотреблении служебным положением и, одновременно с этим, в преступном бездействии.

Речь идет об истории, случившейся в середине августа 2018 года: корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт с лодок 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание. В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию.

Задержка мигрантов была оправдана политическим выбором Сальвини, его действия не подлежат судебному рассмотрению в силу принципа разделения властей — к такому выводу теперь пришли и в прокуратуре.

Вице-премьер в ответ лишь поинтересовался, сколько денег и времени прокуроры потратили на то, чтобы прийти к этому выводу.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствие со своим предвыборным обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

Читайте также: Прокуратура Италии обвиняет вице-премьера Сальвини в злоупотреблениях