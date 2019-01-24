Памфилова предложила использовать базу ЦИК для переписи населения

Москва, , 15:18 — REGNUM В ЦИК РФ создана хорошая база избирателей. Надо задействовать потенциал избирательных комиссий в предстоящей Всероссийской переписи населения в 2020 году. Об этом сегодня, 24 января, заявил председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По её словам, ЦИК провел огромную работу по уточнению регистра избирателей. База окажет большую помощь при составлении списков для переписи.

«Была проведена работа с МИД, МВД, со всеми миграционными службами, со всеми ведомствами и с зарубежными диппредставительствами, чтобы эту базу уточнить», — пояснила глава ЦИК.

Президент согласился с Памфиловой и уточнил: «Коллеги проявляют себя в высшей степени профессионально. Поэтому для переписи населения, привлечь членов ЦИК — это правильно».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на региональных выборах можно будет проголосовать в другом субъекте РФ.

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