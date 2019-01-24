На региональных выборах можно будет проголосовать в другом субъекте РФ

Москва, , 14:44 — REGNUM ЦИК вместе с МФЦ и с Единым порталом госуслуг планирует к выборам в 2019 году создать новые цифровые условия — голосование избирателей не только на федеральных, но и на региональных выборах. Об этом сегодня, 24 января, заявил председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Пилотный проект планируется отработать в Москве. Будет открыт ряд избирательных участков «Мобильный избиратель». Это даст возможность гражданам, находящимся в день голосования в Москве, а не в своем регионе, проголосовать на цифровых участках за губернатора или заксобрание региона, в котором он проживает», — пояснила глава ЦИК.

По ее словам, к 2021 году планируется открыть 5 тысяч «цифровых» участков» во всех регионах России. Это снимет барьеры для желающих проголосовать на региональных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что системой «Мобильный избиратель» на выборах в 2018 году воспользовались более 7 миллионов избирателей.

Читайте также: «Мобильный избиратель» снял барьеры для голосования — Памфилова