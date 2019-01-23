Генсек ОАГ признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро вслед за президентом США Дональдом Трампом объявил о признании главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом он написал 23 января в своём микроблоге в Twitter.

«Наши поздравления Хуану Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он может рассчитывать на наше полное содействие возвращению страны к демократии», — написал Альмагро.

Напомним, ранее сегодня Хуан Гуайдо во время оппозиционного митинга в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Практически сразу после этого Дональд Трамп сообщил о готовности работать с Гуайдо как с переходным президентом Венесуэлы.

Глава Белого дома также пообещал направить всю экономическую и политическую мощь Соединённых Штатов на «восстановление демократии» в Венесуэле.

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