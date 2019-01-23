Евросоюз отвергает обвинения в поддержке бойкота Израиля

Брюссель, , 22:39 — REGNUM Евросоюз считает не соответствующими действительности заявления правительства Израиля о поддержке антиизральских НПО из ЕС, 23 января передает агентство Associated Press.

Согласно ответу Брюсселя, Евросоюз отвергает «любые попытки изолировать Израиль, не поддерживает призывы к бойкоту и не финансирует действия, связанные с бойкотом».

Заявления правительства Израиля о том, что средства ЕС могли попасть организациям, виновным в «подстрекательстве, терроре или антисемитизме, являются необоснованными и неприемлемыми».

Читайте также: Израиль призвал ЕС прекратить поддержку антиизральских НПО