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Евросоюз отвергает обвинения в поддержке бойкота Израиля

Политика

Брюссель «не поддерживает призывы к бойкоту и не финансирует действия, связанные с бойкотом»

Брюссель, 23 января 2019, 22:39 — REGNUM  Евросоюз считает не соответствующими действительности заявления правительства Израиля о поддержке антиизральских НПО из ЕС, 23 января передает агентство Associated Press.

Согласно ответу Брюсселя, Евросоюз отвергает «любые попытки изолировать Израиль, не поддерживает призывы к бойкоту и не финансирует действия, связанные с бойкотом».

Заявления правительства Израиля о том, что средства ЕС могли попасть организациям, виновным в «подстрекательстве, терроре или антисемитизме, являются необоснованными и неприемлемыми».

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