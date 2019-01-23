Израиль призвал ЕС прекратить поддержку антиизральских НПО

Иерусалим, , 22:16 — REGNUM Израильское правительство призвало страны Евросоюза прекратить оказывать финансовую помощь некоммерческим организациям и движениям, поддерживающим бойкот Израиля, 23 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Израиля, «недостаточный надзор» со стороны ЕС позволил некоторым группам использовать для противодействия Израилю европейские средства, исчисляемые миллионами евро в год.

Напомним, противостояние между Израилем и Палестиной, которое является причиной бойкота Израиля со стороны многих мусульманских стран и движений, длится со времени провозглашения независимости еврейского государства в 1948 году.

Читайте также: Израиль запретил помощь Катара сектору Газа