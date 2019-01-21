Правительство Конго перенесло инаугурацию нового президента

Киншаса, , 19:42 — REGNUM Правительство Конго отложило инаугурацию избранного президента Феликса Тшискеди, 21 января передает агентство Associated Press.

Согласно правительственному заявлению, инаугурация не состоится во вторник 22 января. Вероятной датой инаугурации называется четверг 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем на президентских выборах в Конго, которые проходили 30 декабря 2018 года, был объявлен Тшискеди, однако результат не был принят сторонниками кандидата Мартина Фаюлы.

Недовольство результатами выборов привело к столкновениям в Киншасе, судебным разбирательствам и протесту со стороны Африканского союза.

Сторонники Фаюлы, которые заявляют о победе своего кандидата с 60% голосов, регулярно устраивают в Киншасе акции протеста, быстро перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией.

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