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Абэ прокомментировал перспективы по мирному договору с Россией

Политика

Глава правительства Японии назвал ненормальной ситуацию с отсутствием российско-японского мирного соглашения

Давос, Швейцария, 23 января 2019, 15:43 — REGNUM  Подписание мирного договора между Россией и Японией способствовало бы мирному процветанию дальневосточного региона. Об этом 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Если мирный договор будет заключен между Японией и Россией, это станет большим плюсом для мира и процветания не только наших двух стран, но и для Дальнего Востока в целом», — цитирует слова главы японского правительства РИА Новости.

Также Абэ назвал ненормальной ситуацию с отсутствием российско-японского мирного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что переговоры на высшем уровне прошли в деловой и конструктивной атмосфере.

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Мирный договор между Россией и Японией
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