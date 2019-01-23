Путин рассказал, о чем говорил с Абэ в Кремле

Москва, , 07:15 — REGNUM После переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин заявил, что встреча на высшем уровне прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Об этом сообщает 22 января пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, данная встреча с Абэ стала уже четвертой за последние полгода.

«Такая интенсивность политических связей является подтверждением заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества на принципах добрососедства, уважения и учёта интересов друг друга», — подчеркнул Путин.

Также глава Российского государства добавил, что российско-японское сотрудничество в экономической сфере развивается «позитивно», однако стороны полагают, что в данной области не удалось пока достичь качественных изменений.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что одной из важнейших тем переговоров был мирный договор между Россией и Японией. Российский лидер отметил, что стороны подтвердили заинтересованность в подписании соглашения.

«Впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение», — подчеркнул он.

В свою очередь, Синдзо Абэ назвал данный раунд российско-японских переговоров на высшем уровне «прекрасным стартом двусторонних отношений» в 2019 году. Также глава японского правительства рассказал, что в феврале 2019 года в Германии пройдут переговоры министров иностранных дел Японии и России по вопросу мирного договора.

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