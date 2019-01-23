Наступление джихадистов в районе «Большого Идлиба» провалилось

Дамаск, , 15:31 — REGNUM 22 января вечером джихадисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии в районе Идлибской демилитаризованной зоны. В наступлении участвовало до четырех сотен исламистов. Они действовали двумя большими группами по 150−200 человек.

Одна из групп пыталась взломать оборону сирийских военных в районе населенного пункта Абу-эль-Духур, а вторая — в районе населенного пункта Абу-Шарджа. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

На направлении Абу-эль-Духура исламисты пытались для прорыва обороны использовать шахид-мобиль, однако он был уничтожен из ПТРК. На каждом участке фронта боевики применяли по 15−20 пикапов с пулеметами.

В начале своего нападения исламистам удалось добиться кратковременного успеха и вклиниться в оборону сирийской армии на полтора километра. Затем боевики были остановлены плотным огнем, завершили дело подошедшие резервы Сирийской арабской армии. Джихадисты, понеся тяжелые потери и откатились на свои позиции.

С момента принятия решения о создании Идлибской демилитаризованной зоны в сентябре 2018 года это первая крупная наступательная операция джихадистов. До этого с начала ноября 2018 года они только проводили вылазки в тыл сирийских правительственных сил небольшими группами.

По имеющейся информации, на линии соприкосновения вдоль буферной зоны Сирийская арабская армия сосредоточила группировку численностью около 45 тысяч человек. ИА REGNUM ранее отмечало, что наступательная операция сирийских военных в данном регионе может начаться в ответ на попытку джихадистов расширить свою зону контроля.