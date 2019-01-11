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Террористы взяли под контроль большую часть «Большого Идлиба»

Политика

Это событие означает конец соглашения о создании Идлибской демилитаризованной зоны

Дамаск, 11 января 2019, 18:22 — REGNUM  Радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после недавней серии наступлений в западном Алеппо, северо-западной Хаме и южном Идлибе установила контроль над большей частью так называемого «Большого Идлиба».

Это событие означает конец соглашения о создании Идлибской демилитаризованной зоны, так как боевики этой группировки не будут соблюдать условия соглашения: прекращение огня и отвод тяжелых вооружений.

Таким образом, сирийский филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал плацдарм для нового уровня эскалации в этой части Сирии, поскольку военный вариант представляется единственным решением для нейтрализации террористов, контролирующих Идлиб и близлежащие районы.

Согласно сообщениям иранских СМИ, сирийские и российские военные конвои были направлены в район демилитаризованной зоны вдоль границ провинций Хама и Идлиб. В частности, российская военная колонна в составе нескольких бронетранспортеров, военной, инженерной техники и техники для перевозки личного состава, была отправлена в стратегический населенный пункт Сальба на востоке провинции Хама.

Сирийская армия также направила несколько военных конвоев на север провинции Хама и на юг провинции Идлиб. В стратегически важный город Аль-Моширфех на юго-востоке провинции Идлиб были переброшены 250 сирийских военных из 5-го армейского корпуса вместе с тяжелым вооружением.

Ранее на этой неделе Сирийская арабская армия отправила большую колонну войск из 100-го артиллерийского полка на север провинции Хама после того, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила большую часть равнины Аль-Гааб.

По мнению некоторых военных экспертов, крупномасштабная военная операция сирийской армии при поддержке ВКС РФ против радикалов может начаться как контрнаступление в ответ на попытку джихадистов атаковать наземными силами позиции правительственных сил на линии соприкосновения вдоль обозначенной Идлибской демилитаризованной зоны.

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Война в Сирии
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