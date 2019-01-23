Начало положено: Дагестан и Чечня обсудили пограничный вопрос

Махачкала, , 12:28 — REGNUM Первая официальная встреча представителей Дагестана и Чечни по вопросу установления границ между республиками состоялась 22 января в Махачкале. Рабочие группы с обеих сторон возглавили председатели региональных парламентов Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе правительства Дагестана.

Отмечается, что в ходе заседания стороны констатировали отсутствие каких-либо разногласий и претензий в определении административных границ между субъектами. Было заявлено, что работа ведётся для подтверждения исторически сложившейся границы, в том числе на основе картографических и архивных материалов.

Процедура будет продолжаться в течение 2019 года при участии Росреестра, который даст методические рекомендации. В правительстве Дагестана добавляют, что подобные комиссии будут созданы для проведения аналогичной работы и с другими приграничными субъектами — Республикой Калмыкия и Ставропольским краем.

Напомним, работа по установлению границ между субъектами России проводится по всей стране в рамках исполнения поручений президента и распоряжения правительства. Так, например, соглашения об уточнении границ уже заключены между Севастополем и Республикой Крым. Свердловской областью и Пермским краем, Тульской и Калужской, Курганской и Челябинской областями.

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Как сообщало ИА REGNUM, об отсутствии споров и разногласий в вопросе определения административных границ ранее заявляли глава Дагестана Владимир Василиев и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Васильев заверил, что обсуждение будет вестись цивилизованно и открыто. По его словам, при необходимости состоятся публичные слушания в тех муниципалитетах, в которых будут возникать разночтения. Умаров же подчеркнул, что речь о каких-либо захватах территорий не идет. Он пояснил, что будет проводиться работа исключительно по наведению порядка в области межевания.

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