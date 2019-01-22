Министр по нацполитике Чечни: у нас с Дагестаном нет земельных разногласий

Грозный, , 16:02 — REGNUM Между Дагестаном и Чечней нет никаких приграничных, земельных и прочих разногласий. Информация о возможном территориальном споре между регионами — это вброс с попыткой дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Так прокомментировал новости о якобы имеющихся земельных спорах между двумя субъектами министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

Умаров подчеркнул, что будет проводиться работа исключительно по наведению порядка в области межевания. По его словам, говорить «о десятках тысяч гектаров» не приходится.

«Может быть, там несколько гектаров или десятков гектаров туда или может быть оттуда, как говорится. <…> Но абсолютно в данном случае не идет речь о каком-то споре, что Дагестан какие-то чеченские границы захватил, или Чеченская Республика отхватила границы Дагестана и так далее. Никто никакие границы нигде не отхватывает», — приводит слова министра радиокомпания «Говорит Москва»

Напомним, 6 декабря глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что вопрос определения административной границы с Чечней остается открытым и будет обсуждаться в рамках двусторонней встречи с Рамзаном Кадыровым. Данное заявление политика вызывало в Дагестане общественное беспокойство. Возникло оно на почве того, что ранее Чечня подписала договор об административной границе с Ингушетией. Ряд жителей республики остались этим недовольны. Посчитавшие себя обманутыми новым соглашением люди устроили массовые акции протеста в Ингушетии.

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Однако в январе Владимир Васильев в интервью телеканалу ННТ попытался успокоить жителей Дагестана. Он заверил, что обсуждение возможных изменений границ между регионами будет вестись открыто и исключительно в законном порядке. Лидер республики подчеркнул, что у народа нет поводов для беспокойства и тревоги по данному вопросу.