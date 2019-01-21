Глава Дагестана о границе с Чечней: у людей нет повода для тревоги

Махачкала, , 12:04 — REGNUM Обсуждение возможных изменений административных границ между Дагестаном и Чечней будет вестись взвешено, открыто и в установленном законом порядке. Его результаты будут рассматриваться парламентами обоих регионов, рассказал глава Дагестана Владимир Васильев телеканалу ННТ.

Напомним, 6 декабря на VI Форуме СМИ Северного Кавказа, проходившем в городе Грозном, Васильев анонсировал двустороннюю встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как заявил политик, в том числе будут рассматриваться вопросы административных границ двух регионов. После данного заявления в дагестанском обществе возникло беспокойство, так как ранее из-за «пограничного вопроса» возник конфликт между соседними Чечней и Ингушетией.

«Кадыров чётко высказал свою позицию, и я её разделяю: задача соседей состоит не в том, чтобы расставлять посты, а в том, чтобы решать проблемы в интересах людей. Это первое. Второе: согласование административных границ между субъектами РФ — это плановая и обязательная работа, которая вытекает из решения президента и постановления правительства. <…> Это цивилизованно, правильно и абсолютно понятно», — сказал глава Дагестана и заверил, что у населения нет поводов для беспокойства и тревоги по данному вопросу.

Политик также отметил, что при необходимости вопросы границ будут вынесены на обсуждение конкретных муниципалитетов, в которых будут возникать какие-либо разночтения.

«Наши предки собирались раз в год, делили пастбище, источники и жили в мире. Хорошая практика, и надо из неё исходить.<…> Прежде слишком много было инициативного, самовольного, выходящего за пределы законодательства, это, наверно, и вызывает тревогу у людей. Но этого не будет. Будет работа партнёров в интересах народов Чечни и Дагестана», — резюмировал Владимир Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали договор об административной границе между субъектами. Согласно документу, регионы получили нежилые территории: Чечня — в Малгобекском районе Ингушетии, а Ингушетия — в Надтеречном районе Чечни.

Однако этим соглашением остались недовольны некоторые жители Ингушетии. В столице республики — городе Магасе несколько дней длился стихийный митинг в знак протеста против подписания данного договора, в котором принимали участие тысячи жителей региона. Позже, 6 декабря, Конституционный суд РФ признал соглашение о новой границе между Ингушетией и Чечней законным.

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