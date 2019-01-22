МИД РФ: США нужны не военные соглашения, а военная гегемония

Москва, , 14:23 — REGNUM Влиятельной части политического истеблишмента Соединенных Штатов не нужны никакие международные соглашения по контролю над вооружениями. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По мнению российского дипломата, такие договоренности лишь ограничивают американские элиты.

«Мешают реализовывать концепцию тотального военного доминирования во всех средах», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что подобные настроения правящего класса США свидетельствуют о желании гарантированно обеспечить долгосрочную военную гегемонию.

«Это написано открыто во множестве доктринальных документов США», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что претензии США к России о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как минимум некорректны и провокационны.

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