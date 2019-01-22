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Израиль запретил помощь Катара сектору Газа

Политика

Пожертвование Катара в размере $15 млн не будет принято

Иерусалим, 22 января 2019, 23:28 — REGNUM  Правительство Израиля запретило Катару оказывать материальную помощь сектору Газа, 22 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению правительства, пожертвование Катара сектору Газа в размере $15 млн, которое государство залива планировало перевести в среду, 23 января, не будет принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 января военные Израиля обстреляли из танков позиции ХАМАС в секторе Газа — в ответ на обстрел из Газы, в результате которого был ранен израильский офицер.

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