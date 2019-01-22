Израиль обстрелял сектор Газа из танков, есть жертвы

Газа, Палестина, , 21:16 — REGNUM В результате танкового обстрела сектора Газа со стороны Израиля погиб как минимум один палестинец, двое человек получили ранения, 22 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению армии Израиля, танки отработали по позициям ХАМАС после обстрела со стороны сектора Газа, в результате которого получил ранения израильский офицер.

Напомним, с марта 2018 года на границе Израиля и сектора Газа регулярно происходят взаимные обстрелы, протесты и столкновения палестинцев с военными.

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