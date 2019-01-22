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Пашинян и Алиев провели в Давосе неформальную встречу

Политика

После прихода к власти в Армении в мае 2018 года Никола Пашиняна это уже его третья неформальная встреча с Алиевым

Пашинян и Алиев провели в Давосе неформальную встречу
Иллюстрация:  primeminister.am
Встреча в Давосе

Давос, Швейцария, 22 января 2019, 22:13 — REGNUM  В Давосе на полях Всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом Пашинян написал на своей странице Facebook.

«В Давосе состоялась неофициальная встреча с Ильхамом Алиевым. Обменялись мнениями о нынешней ситуации в переговорном процессе и дальнейших обсуждениях. Встреча продлилась около 1,5 часа», — написал он.

После прихода к власти в Армении в мае 2018 года Никола Пашиняна это уже его третья неформальная встреча с Алиевым. На этих встречах премьер Армении и президент Азербайджана достигли ряда устных договоренностей, в том числе о налаживании оперативной связи между лидерами стран. После этой договоренности ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск значительно успокоилась.

По данным Генпрокуратуры Армении, боевые потери в армянской армии сократились втрое.

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