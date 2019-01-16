Боевые потери в армянской армии сократились втрое

Ереван, , 10:02 — REGNUM В 2018 году общее число погибших в вооруженных силах Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха по сравнению с предыдущим годом сократилось на 17%, а смертей, связанных с воинской службой, на 32%, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

За 2018 год в ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха зафиксировано 63 случая смерти военнослужащих: 27 из которых — срочники, 23 — контрактники, два прапорщика и 11 офицеров.

Семь военнослужащих убиты противником, 11 погибли в результате самоубийства или доведены до самоубийства, два — в результате нарушения правил обращения с оружием, три от болезней, один подорвался на мине, один убит, трое погибли в результате несчастного случая, шесть — в ДТП, связанном cо службой, два — в результате нарушения правил несения боевой службы, два — в результате нарушения правил полетов или подготовки к ним.

Из 25 военнослужащих, скончавшихся при обстоятельствах, не связанных со службой, 11 военнослужащих погибли в ДТП, не связанных с несением службы, 10 от болезней, четыре — в результате несчастного случая.

В 2017 году в ВС Армении и АО Нагорного Карабаха зафиксированы 76 случаев гибели военнослужащих. Из них 56 произошли при обстоятельствах, связанных с несением службы, 20 — не связанных с ней.

При этом в сообщении Генпрокуратуры отмечено, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом более чем втрое сократилось число погибших в результате нарушения противником режима прекращения огня.