Мэй «сделает все возможное», чтобы избежать жесткой границы с Ирландией

Лондон, , 21:21 — REGNUM Правительство Великобритании «сделает все возможное», чтобы избежать жесткой границы с Ирландией после Brexit, 22 января передает агентство Reuters.

Комментарии правительства Терезы Мэй последовали в ответ на заявления спикера Еврокомиссии Маргаритиса Скинаса, что «жесткая граница» между Ирландией и Северной Ирландией будет «очевидным последствием» выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Власти Ирландии также прокомментировали заявления Скинаса — согласно заявлению, правительство Лео Вардакара «не примет жесткую границу на острове и не планирует ее устанавливать».

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