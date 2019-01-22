Мэй пообещала отменить сбор для граждан ЕС, живущих в Великобритании

Лондон, , 05:57 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отменить сбор в размере 65 фунтов стерлингов, который должны будут уплатить граждане стран Евросоюза, желающие проживать на территории Соединенного Королевства после Brexit. Об этом Мэй заявила в ходе своего выступления в Палате общин парламента.

По ее словам, отмена сбора будет сделана для того, чтобы снять финансовый барьер с желающих остаться гражданином стран ЕС и при этом проживать в Великобритании. Представитель Евросоюза по делам Brexit Ги Верхофстадт уже заявил на своей странице в Twitter, что приветствует это решение британского премьер-министра.

Ранее, 21 января Министерство внутренних дел Соединенного Королевства начало в пилотном режиме процедуру регистрации граждан Евросоюза, желающих жить и работать в Великобритании после ее выхода из состава ЕС. Для получения статуса лица, постоянно проживающего в Великобритании, необходимо заплатить пошлину в размере 65 фунтов стерлингов, а также необходимо прожить в стране не менее пяти лет. Все, кто не будет зарегистрирован подобным образом до 30 июня 2021 года, могут подвергнуться депортации.