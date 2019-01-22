Еврокомиссию не пугает ссора Италии и Франции

Рим, , 18:50 — REGNUM В Еврокомиссии «не беспокоятся» из-за обмена острыми репликами между руководителями Франции и Италии, заявил во вторник, 22 января, пресс-секретарь комиссии Маргаритис Шинас, передает информагентство ANSA.

В Еврокомиссии полагают, что нынешний конфликт не перейдет на «фундаментальный» уровень. Вместе с тем в Брюсселе призывают обе стороны к сотрудничеству вместо конфликта.

Как сообщалось ранее, поводом для нового конфликта между руководством двух стран стали трагические инциденты с гибелью нелегальных мигрантов в Средиземном море. Власти Италии вновь отказались открывать свои порты для нелегалов. Вице-премьер Луиджи Ди Майо в ответ на упреки из Парижа заявил, что Франция продолжает относиться к Африке как к своей колонии. Посол Италии был вызван в МИД Франции. Коллега Ди Майо Маттео Сальвини отнес Францию к числу стран, «расхищающих Африку».

Подлинными причинами конфликта являются, по мнению наблюдателей, спор за лидерство на африканском континенте, а вместе с тем — скорые выборы в Европарламент, на которых руководители Франции и Италии выступят по разные стороны баррикад.

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