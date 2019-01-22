Сальвини включил Францию в число стран, «расхищающих Африку»

Рим, , 15:27 — REGNUM Обмен любезностями между руководителями Италии и Франции продолжается: во вторник, 22 января, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Франция входит в число тех стран, которые «расхищают богатства Африки и ее граждан», передает информагентство ANSA.

Все действия французского руководства показывают, что Париж не стремится к стабилизации ситуации в Ливии, добавил вице-премьер.

Италия не намерена пересматривать свою политику в отношении мигрантов, чем меньше будет незаконных рейсов, тем меньше будет смертей, подчеркнул Сальвини.

Италия в ближайшее время передаст ливийской береговой охране новые корабли для доставки мигрантов из территориальных вод Ливии обратно в порты. Потенциальные экономические мигранты должны понять, что на этом пути их ждет либо трагедия в море, либо безрадостное «существование на итальянских улицах». Европа должна помогать Африке и ее жителям «у них дома», уверен вице-премьер.

Поводом для нового политического конфликта между двумя странами стали трагические инциденты с гибелью нелегальных мигрантов в Средиземном море. Власти Италии вновь отказались открывать свои порты для нелегалов. Вице-премьер Луиджи Ди Майо в ответ на упреки из Парижа заявил, что Франция продолжает относиться к Африке как к своей колонии. Посол Италии был вызван в МИД Франции.

Настоящими же причинами конфликта являются, по мнению обозревателей, с одной стороны, спор за политическое лидерство на африканском континенте, с другой — приближение выборов в Европарламент, на которых Эммануэль Макрон и лидеры правящих партий Италии Сальвини и Ди Майо выступят по разные стороны баррикад.

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