Посла Италии вызвали в МИД Франции после римских заявлений о «колониях»

Рим, , 13:47 — REGNUM Посол Италии вызван в МИД Франции на фоне нового обострения отношений между двумя странами, передает информагентство ANSA во вторник, 22 января.

Поводом для вызова посла стали заявления вице-премьера и лидера одной из двух правящих партий Луиджи Ди Майо, который сказал, что Франция по сути продолжает относиться к Африке как к своей колонии и предупредил, что Италия рассмотрит возможность обращения в ЕС с требованием введения санкций против Франции.

Итальянские наблюдатели отмечают, что спор в данном случае идет не столько о регулировании нелегальной миграции, сколько о том, какая из двух стран займет позицию лидера — европейского посредника на африканском континенте.

Второй очевидной причиной является приближение выборов в Европарламент, на которых Эммануэль Макрон и лидеры правящих партий Италии выступят по разные стороны баррикад, и вопрос отношения к Африке и миграции станет одним из ключевых пунктов предвыборной кампании.

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