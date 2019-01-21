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Affari Italiani: отношения Италии и Франции — плохие как никогда

Политика

Эммануэль Макрон и римские министры ссорятся из-за влияния на Африку и приближения выборов в Европарламент

Рим, 21 января 2019, 17:09 — REGNUM  Отношения Италии и Франции никогда не были на столь низком уровне, как в настоящее время, отмечают в понедельник, 21 января, обозреватели Affari Italiani.

Журналисты ссылаются также на публикацию своих коллег из французской Le Monde, которые придерживаются аналогичной позиции.

Всего за год после визита Эммануэля Макрона в Рим в январе 2018 года, где он сказал о небывало высоком уровне сотрудничества двух стран, все изменилось до неузнаваемости, отмечают авторы.

Летом 2018 года поводом для столкновений был вопрос о нелегальных мигрантах, которых Италия отказалась принимать. (Франция тоже не принимала, но не декларировала это напрямую). Осенью того же года появилась дополнительная проблема — поддержка «желтых жилетов» со стороны одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд».

Подлинной причиной конфликта являются, с одной стороны, предстоящие в мае 2019 года выборы в Европарламент, на которых обе итальянские правящие партии будут в оппозиции по отношению к единомышленникам Макрона из ныне ведущих партий ЕС.

С другой стороны, конфликт связан с желанием и Италии, и Франции играть ведущую роль на африканском континенте, отмечают авторы.

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