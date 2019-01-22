Белый дом заподозрили в «подыгрыше» Дерипаске

Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Власти Соединенных Штатов, пойдя на соглашение с российским олигархом Олегом Дерипаской, «сэкономили» тому сотни миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документальный источник пишет The New York Times.

Согласно документу американского минфина, соглашение содержит положения, которые освобождают Дерипаску «от долгов в сотни миллионов долларов», параллельно оставляя ему «контрольный пакет акций его самой важной компании».

Вскрывшиеся факты, пишет газета, могут значить, что администрация президента США Дональда Трампа либо сознательно «отпустила» близкого к Кремлю олигарха, либо вынуждена была сделать это под влиянием «изощренной лоббистской кампании», финансируемой Дерипаской.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что запланированная отмена санкций в отношении компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных предпринимателю Олегу Дерипаске, состоится, однако сроки снятия ограничений будут перенесены.

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