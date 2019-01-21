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Президент Мексики: В ЧП на трубопроводе виновато прежнее руководство страны

Политика

Жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике стали около 90 человек

Мехико, 21 января 2019, 23:54 — REGNUM  Трагического ЧП на трубопроводе в мексиканском штате Идальго можно было бы избежать, если бы в стране не было коррупции. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции 21 января.

По его словам, взрыв на трубопроводе произошёл из-за воровства топлива, которому попустительствовало прежнее руководства страны, а также стал следствием бедности, вынуждающей людей идти на такие шаги.

«За всё это ответственны те, кто продвигал эту неолиберальную политику, кто защищал и замалчивал коррупцию. Мы хотим, чтобы ситуация изменилась. Нам придётся сталкиваться с помехами, но они нас не сдержат», — заявил президент.

Напомним, в результате взрыва на нелегальном нефтепроводе в мексиканском штате Идальго 19 января погибли 89 человек, ещё десятки человек пострадали.

По данным мексиканских правоохранителей, на территории штата насчитывается не менее двух тысяч незаконных отводов и врезок в магистральные нефтепроводы. Взрывы и пожары на них происходят регулярно.

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