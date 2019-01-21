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Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с гибелью людей

Происшествия

… при пожаре на трубопроводе в штате Идальго

Москва, 21 января 2019, 13:48 — REGNUM  Сегодня, 21 января, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу в связи с гибелью людей при пожаре на трубопроводе, сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме президент России выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате пожара в штате Идальго.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике в результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 85 человек. В больницах находятся 58 пострадавших.

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