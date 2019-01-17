Группа наблюдателей ООН в Йемене не пострадала от обстрела в Ходейде

Сана, , 21:00 — REGNUM Наблюдатели ООН в Йемене и глава группы Патрик Каммерт не пострадали в результате обстрела конвоя ООН в Ходейде, 17 января передает агентство Reuters.

«Патрик Каммерт и команда находятся в безопасности после инцидента со стрельбой в Ходейде. Более подробная информация появится позже», — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

Пока неизвестно, кто осуществил нападение в Ходейде. Хуситы и представители «правительственной коалиции» отрицают причастность к атаке на конвой наблюдателей ООН.

Читайте также: В Иордании начались мирные переговоры по Йемену