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Группа наблюдателей ООН в Йемене не пострадала от обстрела в Ходейде

Политика

Хуситы и представители «правительственной коалиции» отрицают причастность к атаке на конвой наблюдателей ООН

Группа наблюдателей ООН в Йемене не пострадала от обстрела в Ходейде
Anna Vilardi
Йемен

Сана, 17 января 2019, 21:00 — REGNUM  Наблюдатели ООН в Йемене и глава группы Патрик Каммерт не пострадали в результате обстрела конвоя ООН в Ходейде, 17 января передает агентство Reuters.

«Патрик Каммерт и команда находятся в безопасности после инцидента со стрельбой в Ходейде. Более подробная информация появится позже», — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

Пока неизвестно, кто осуществил нападение в Ходейде. Хуситы и представители «правительственной коалиции» отрицают причастность к атаке на конвой наблюдателей ООН.

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