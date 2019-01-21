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Власти Зимбабве арестовали главу Конгресса профсоюзов

Политика

Причина задержания главы крупнейшего профсоюзного объединения Зимбабве пока неизвестна

Хараре, 21 января 2019, 17:24 — REGNUM  Власти Зимбабве арестовали генерального секретаря Конгресса профсоюзов Джафета Мойо, 21 января передает агентство Associated Press.

Мойо был арестован в аэропорту Хараре в понедельник, 21 января. Адвокаты главы крупнейшего профсоюзного объединения Зимбабве не знают, какова причина задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков в Зимбабве на прошлой неделе погибли 12 человек, десятки человек получили ранения. Несколько сотен участников протестов были арестованы.

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