Власти Зимбабве арестовали главу Конгресса профсоюзов

Хараре, , 17:24 — REGNUM Власти Зимбабве арестовали генерального секретаря Конгресса профсоюзов Джафета Мойо, 21 января передает агентство Associated Press.

Мойо был арестован в аэропорту Хараре в понедельник, 21 января. Адвокаты главы крупнейшего профсоюзного объединения Зимбабве не знают, какова причина задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков в Зимбабве на прошлой неделе погибли 12 человек, десятки человек получили ранения. Несколько сотен участников протестов были арестованы.

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