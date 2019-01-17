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Правительство Великобритании обеспокоено беспорядками в Зимбабве

Политика

Лондон призывает власти африканской страны проявить «уважение к человеческим жизням»

Лондон, 17 января 2019, 22:28 — REGNUM  Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Зимбабве для консультаций по вопросу массовых беспорядков в африканской стране, 17 января передает агентство Reuters.

«Правительство Великобритании призывает власти Зимбабве проконтролировать, чтобы их силы безопасности действовали профессионально, пропорционально угрозам и с уважением к человеческим жизням», — говорится в правительственном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе нескольких дней массовых беспорядков, вызванных резким повышением цен на топливо, в Зимбабве погибли не менее трех человек, десятки демонстрантов получили ранения, арестованы более 500 участников протестов.

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