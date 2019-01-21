Власти Украины ограничивают свободу слова в стране — Human Rights Watch

Киев, , 15:57 — REGNUM Украинское правительство ограничивает свободу слова в стране, сказано в отчёте Human Rights Watch, опубликованном 17 января на официальном сайте организации.

В отчёте сказано, что формальным поводом для ограничения свободы слова на Украине является противостояние «российской военной агрессии» и «антиукраинской пропаганде».

«По состоянию на октябрь 2017 года было совершено 201 нарушение в сфере свободы прессы в 23-х областях», — сказано в отчёте.

В публикации упомянут украинский журналист Руслан Коцаба, которого украинские власти обвинили в «государственной измене», дело главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, многочисленные незаконные выдворения российских журналистов сотрудниками СБУ за пределы страны, а также закон Украины, обязывающий журналистов, расследующих коррупционные дела, публиковать данные о личном имуществе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Украине произошло пять нападений на журналистов. В одном случае сотрудник СМИ, расследовавший деятельность браконьеров, получил тяжёлые травмы.

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