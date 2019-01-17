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Адвокат Вышинского назвал причину обыска в его доме

Политика

Речь идет о попытке дискредитировать юриста

Киев, 17 января 2019, 11:39 — REGNUM  Защитник главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский объяснил обыск в своем доме попыткой дискредитации. Об этом 17 января сообщает RT.

Адвокат заявил, что в первую очередь связывает осмотр своего жилища силовиками с психологическим давлением на него. Речь идет о попытке дискредитировать юриста как человека, которому можно передать Вышинского под поручительство.

Сотрудники СБУ также проводят обыск в доме помощника Доманского.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января украинские силовики пришли с обысками в дом и офис Доманского. Несколькими днями ранее Вышинскому и его защитникам позволили начать ознакомление с материалами дела, в котором насчитывается уже более 30 томов.

Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса, он находится под арестом.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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