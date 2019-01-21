В декабре 2018 г. на Украине произошло пять нападений на журналистов — НСЖУ

Киев, , 12:39 — REGNUM В декабре 2018 года произошло пять нападений на журналистов, заявили в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ), сообщил 21 января официальный сайт организации.

В НСЖУ рассказали, что наиболее жестоким нападением был инцидент с сотрудником информационного агентства «Правда ТУТ» Виталием Коваленко. В Кривом Роге неизвестные злоумышленники избили журналиста металлической трубой по голове и сломали ему обе ноги.

«Первые удары мне нанесли металлической трубой по голове — по затылку и в висок. Если бы не толстая шапка, даже страшно подумать, чем это могло закончиться», — рассказал он.

Коваленко уверен, что пострадал из-за расследования незаконного рыболовного промысла, хотя полиция завела уголовное дело по статье «грабёж».

В остальных случаях журналисты отделались лёгкими телесными повреждениями или просто были вытолканы за пределы того места, где происходило интересовавшее их событие.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года депутат Верховной рады Игорь Мосийчук написал донос в правоохранительные органы на журналиста и видеоблогера Александра Семченко, обвинив его в «антигосударственной деятельности». Ранее оппозиционный журналист дал сдачу Мосийчуку, который не нашёл что ему ответить во время одного из ток-шоу, и просто полез в драку.

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Данный случай, а также угрозы Мосийчука в адрес Семченко, не вошли в отчёт НСЖУ.