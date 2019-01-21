В США предлагают дать оставшимся без зарплаты госслужащим кредит под 0%

Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Десятки конгрессменов-демократов представили законопроект, который предлагает предоставить госслужащим доступ к кредитам под ноль процентов, сообщает The Washington Examiner.

Подобная мера призвана помочь тем госслужащим, которые остаются без зарплаты во время блокировки работы правительства. Законопроект направлен на то, чтобы помочь 800 000 федеральных служащих, которые не получали зарплату с декабря, оплатить счета.

«Это разумный законопроект, который обеспечит немедленное облегчение сотням тысяч федеральных служащих, которые страдают от этого ненужного шатдауна, — говорит конгрессмен Ти Джей Кокс. — Прямо сейчас, семьи в каждом районе вынуждены решать, как оплатить свои ипотечные кредиты, счета за отопление, положить еду на стол. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить работников, которые расплачиваются за жестокость этой администрации — и этот законопроект, обычная практика на предприятиях по всей стране, направлен именно на это».

Сумма, которые, согласно законопроекту, федеральные служащие могут беспроцентно занять у министерства финансов, ограничена 6000 долларов. Работники не должны будут проходить кредитную проверку для ее получения, кредит предполагается гасить путем вычета из зарплат, когда закончится «шатдаун».

По состоянию на пятницу (18 января) законопроект Ти Джея Кокса имел 84 демократических соавтора и пока еще не запланирован для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия о строительстве приграничной стены между конгрессом США и Белым домом привели 22 декабря 2018 года к приостановке работы американского правительства. Дональд Трамп настаивал на выделении более $5 млрд, тогда как конгрессмены от Демократической партии выступили за выделение $1,3 млрд. Сейчас Трамп анонсировал новый проект иммиграционной части ставшего спорным закона о бюджете 2019 года.