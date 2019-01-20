Трамп пошел на уступки ради стены на границе с Мексикой

Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп анонсировал новый проект иммиграционной части ставшего спорным закона о бюджете 2019 года. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме по вопросам гуманитарного кризиса на американо-мексиканской границе и «шатдауна» — паузы в работе федерального правительства.

Помимо уже не раз обсуждавшегося финансирования строительства приграничной стены в размере $5,7 млрд, в предложении главы государства также фигурирует выделение $800 млн на гуманитарную помощь в приграничных районах и $805 млн — на усиление наркоконтроля на пограничных КПП.

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В качестве уступок оппозиции Трамп включил в свой новый проект заморозку на три года «временного защищённого статуса» — положения, которым пользуются иммигранты из признанных «неблагополучными» стран в период рассмотрения их дел государственными инстанциями. Также предложено продлить на тот же срок узаконенный президентом Бараком Обамой льготный режим пребывания на территории США для лиц, которые нелегально прибыли в США, будучи несовершеннолетними.

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия о строительстве приграничной стены между конгрессом США и Белым домом привели 22 декабря 2018 года к приостановке работы американского правительства. Трамп настаивал на выделении более $5 млрд, тогда как конгрессмены от Демократической партии выступили за выделение $1,3 млрд.

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