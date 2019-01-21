Проект Trump Tower в Москве обсуждался до ноября 2016-го — адвокат Трампа

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Проект строительства в столице России небоскреба Trump Tower мог обсуждаться вплоть до ноября 2016 года. Об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в эфире телеканала NBC.

Таким образом, юрист главы Белого дома опроверг слова бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, утверждавшего, что переговоры по возведению здания в Москве завершились в январе 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер назвал недостоверными сообщения портала Buzzfeed о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы дал указание своему экс-юристу Майклу Коэну дать ложные показания в конгрессе по строительству небоскреба в российской столице.

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